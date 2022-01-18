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«Ньюкасл» нацелился на одноклубника Миранчука

18 Января 2022 • 09:13 Комментировать

«Ньюкасл» намерен приобрести еще одного нападающего этой зимой. Ранее ряды «чёрно-белых» пополнил Крис Вуд, купленный у «Бёрнли».

По данным портала Goal.com, следующей трансферной целью «сорок» стал 30-летний колумбиец Дуван Сапата, играющий в итальянском чемпионате за «Аталанту». Аутсайдер чемпионата Англии готов выделить на приобретение этого игрока 25 миллионов фунтов (~30 миллионов евро).

Сапата стал футболистом команды из Бергамо в 2018 году. Он перешел из «Наполи».

В текущем сезоне Дуван стал автором девяти забитых мячей и четырех голевых передач в 16 поединках Серии А.

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Ньюкасл Дуван Сапата
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