Скоростной вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре давно находится на карандаше статусных европейских клубов. Если верить информации Daily Star, «волки» готовы продать 25-летнего футболиста за 25 миллионов фунтов (почти 30 миллионов евро). Фаворитом в гонке за Траоре считается «Тоттенхэм», но «Барселона» тоже претендует на футболиста и имеет реальные шансы его заполучить.

В сезоне 2021/2022 Адама Траоре провёл за «Вулверхэмптон» 22 матчей во всех турнирах. На счету вингера один забитый гол.

Добавим, что Адама Траоре занимался в академии «Барселоны». Таким образом, он может вернуться в некогда родной клуб.