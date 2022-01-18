Матч «Бёрнли» и «Уотфорда» всё же перенесён – у аутсайдера АПЛ всего 17 сыгранных встреч после 22-го тура

Руководство английской Премьер-лиги приняло решение удовлетворить просьбу «Бёрнли» и еще раз перенести матч команды против «Уотфорда», запланированный на 18 января. Причина этому – ухудшение кадровой ситуации в коллективе на фоне новой волны коронавируса.

Таким образом, после 22-х туров местного первенства «Бёрнли» остается лишь с 17-ю сыгранными поединками в сезоне. Пока неизвестно, когда боссы АПЛ планируют проводить все отмененные встречи.

Помимо «Бёрнли», огромные проблемы испытывают «Тоттенхэм» и «Лестер» - в их активе по 18 проведенных матчей. Однако имеются клубы, которые провели все 22 противостояния – это «Манчестер Сити», «Вест Хэм» и «Челси».