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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре клуба АПЛ проявляют предметный интерес к Дибале

17 Января 2022 • 21:33 Комментировать

Пауло Дибала не видит себя более в «Ювентусе», за который он выступает уже более шести лет. Аргентинец может покинуть клуб уже сейчас, но это также может случиться и летом - и в таком случае претендентов на его услуги будет еще больше, а он сам сможет заручиться выгодным личным контрактом. Есть и клубы, готовые предложить ему выгодные условия личных контрактов - это, прежде всего, клубы из английской Премьер-лиги.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, есть четыре клуба из АПЛ, заинтересованных в услугах Дибалы, - это «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Манчестер Сити», а также «Манчестер Юнайтед».

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Ньюкасл Тоттенхэм Ювентус Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пауло Дибала
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