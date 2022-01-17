Четыре клуба АПЛ проявляют предметный интерес к Дибале

Пауло Дибала не видит себя более в «Ювентусе», за который он выступает уже более шести лет. Аргентинец может покинуть клуб уже сейчас, но это также может случиться и летом - и в таком случае претендентов на его услуги будет еще больше, а он сам сможет заручиться выгодным личным контрактом. Есть и клубы, готовые предложить ему выгодные условия личных контрактов - это, прежде всего, клубы из английской Премьер-лиги.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, есть четыре клуба из АПЛ, заинтересованных в услугах Дибалы, - это «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Манчестер Сити», а также «Манчестер Юнайтед».