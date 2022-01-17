Ламела - обладатель премии Пушкаша

На церемонии награждения премии FIFA The Best стал известен автор самого лучшего гола в прошедшем сезоне – премии Пушкаша удостоился экс-футболист «Тоттенхэма», а ныне вингер «Севильи» Эрик Ламела.

Его гол рабоной «Арсеналу» по итогам голосования респондентов обошел удар Мехди Тареми из «Порту», забившего в падении в ворота «Челси» в Лиге чемпионов, а также нападающего сборной Чехии Патрика Шика, отметившегося точным выстрелом с центра поля в матче против Шотландии на чемпионате Европы.

Проследить за дальнейшими номинациями с помощью текстовой онлайн-трансляции можно на сайте Liveresult.ru.