«Вулверхэмптон» усилился полузащитником «Эшторила»

Шикинью Оливейра - новое приобретение «Вулверхэмптона», полузащитник присоединяется к «волкам» после периода, проведенного в португальском «Эшториле». Приобретение 26-летнего футболиста обошлось «Вулверхэмптону» в три с половиной миллиона евро. Впрочем, при некоторых условиях сумма может возрасти до 5 миллионов - контракт предусматривает определенные бонусы.

Сегодня Шикинью уже прошел медицинский осмотр в своем новом клубе. В текущем сезоне футболист стал игроком основы «Эшторила», забив три гола и сделав результативную передачу, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.