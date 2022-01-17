​Льорис останется в «Тоттенхэме»

Действующий контракт между голкипером Уго Льорисом и «Тоттенхэмом» рассчитан до конца текущего сезона, а потому в прессе нередко появлялись слухи о возможном уходе 35-летнего футболиста из клуба. Но всё идёт к тому, что Льорис останется в северном Лондоне. Как сообщает football.london, в обозримом будущем француз подпишет новый контракт со «шпорами». Желание продолжить сотрудничество является обоюдным.

Уго Льорис является капитаном «Тоттенхэма». За лондонский клуб он выступает ещё с сезона 2012/2013, перейдя из «Лиона».

В текущем сезоне опытный Уго Льорис провёл 21 матч и пропустил 23 гола.