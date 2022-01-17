​В АПЛ могут перенести ещё один матч, у «Бёрнли» уже 5 игр в запасе

Пресс-служба «Бёрнли» сообщает о том, что клуб подал заявку на перенос домашней игры против «Уотфорда», которая запланирована на вторник, 18 января. «Бордовые» продолжают испытывать кадровые трудности из-за заражения игроков коронавирусной инфекцией.

Если Премьер-лига удовлетворит запрос «Бёрнли», то у команды останется сразу пять игр в запасе. Команда Шона Дайча провела только 17 матчей текущего чемпионата, в то время как на минувших выходных проходили игры 22-го тура АПЛ.

«Бёрнли» на текущую минуту располагается на последней позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.