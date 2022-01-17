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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В АПЛ могут перенести ещё один матч, у «Бёрнли» уже 5 игр в запасе

17 Января 2022 • 17:52 Комментировать (2)
Бёрнли
...
Уотфорд
2.20 3.35 3.40
18.01 22:30

Пресс-служба «Бёрнли» сообщает о том, что клуб подал заявку на перенос домашней игры против «Уотфорда», которая запланирована на вторник, 18 января. «Бордовые» продолжают испытывать кадровые трудности из-за заражения игроков коронавирусной инфекцией.

Если Премьер-лига удовлетворит запрос «Бёрнли», то у команды останется сразу пять игр в запасе. Команда Шона Дайча провела только 17 матчей текущего чемпионата, в то время как на минувших выходных проходили игры 22-го тура АПЛ.

«Бёрнли» на текущую минуту располагается на последней позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли
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БЁРНЛИ УОТФОРД
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
17 Января 2022 в 18:08
еврокубков у них все равно нет. весной каждые два дня играть будут)
Vaisili0k
17 Января 2022 в 19:06
Отличная идея! Еврокубки им и в будущем не светят, а так хоть почувствуют себя в ритме Лиги Чемпионов!)
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