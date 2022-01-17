Обамеянг официально завершил выступления на Кубке Африки

Сборная Габона официально подтвердила, что нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг покидает расположение своей команды в Камеруне и возвращается в Лондон. Игрок не сможет продолжить выступления за свою сборную из-за проблем с сердцем, которые возникли из-за перенесённого коронавируса.

Отметим, что Обамеянгу так и не удалось дебютировать за Габон на Кубке Африки. Он прибыл в расположение сборной с положительным тестом на коронавирус, а затем было обнаружено, что у игрока возникли проблемы с сердцем.

Сейчас сборная Габона занимает второе место в своей группе на Кубке Африки и имеет неплохие шансы на выход в плей-офф.