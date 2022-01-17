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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Назван клуб АПЛ, сделавший предложение Эриксену

17 Января 2022 • 14:35 Комментировать

Кристиан Эриксен недавно расторг контракт с «Интером». В этом сезоне полузащитник не играл – летом он перенёс остановку сердца во время матча сборной Дании на чемпионате Европы. Эриксену был имплантирован дефибриллятор, но, несмотря на случившееся, футболист не собирается завершать карьеру – он уже давно работает на поле и в ближайшее время должен обзавестись клубной пропиской.  

Ранее появилась информация о том, что Кристиан Эриксен может вернуться в Премьер-лигу Англии. По данным The Athletic, предложение датчанину сделал «Брентфорд». Речь идёт о контракте на полгода с возможностью продления ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Брентфорд трансферы футбола - зима 2022
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