​Назван клуб АПЛ, сделавший предложение Эриксену

Кристиан Эриксен недавно расторг контракт с «Интером». В этом сезоне полузащитник не играл – летом он перенёс остановку сердца во время матча сборной Дании на чемпионате Европы. Эриксену был имплантирован дефибриллятор, но, несмотря на случившееся, футболист не собирается завершать карьеру – он уже давно работает на поле и в ближайшее время должен обзавестись клубной пропиской.

Ранее появилась информация о том, что Кристиан Эриксен может вернуться в Премьер-лигу Англии. По данным The Athletic, предложение датчанину сделал «Брентфорд». Речь идёт о контракте на полгода с возможностью продления ещё на один сезон.