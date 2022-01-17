«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Рангнику в испанском гранде

«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на топ-специалиста из испанской Ла Лиги. В сферу интересов манкунианцев попал нынешний рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, рапортует Todofichajes.

По информации источника, 51-летний аргентинский тренер может покинуть «матрасников» по завершении текущего сезона. «Атлетико» не лучшим образом выступает в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, занимая лишь пятое место. Из-за ухудшившихся результатов боссы клуба стали все чаще задумываться об отставке тренера, работающего с командой более десяти лет. Контракт Диего с «матрасниками» рассчитан до 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что приоритетным вариантом для «МЮ» является Маурисио Почеттино, которого могут уволить из «ПСЖ».

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