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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» интересен форвард «Милана»

17 Января 2022 • 11:04 Комментировать

«Манчестер Сити» продолжает фигурировать в различных трансферных слухах. По информации Sempre Milan, чемпион английской Премьер-лиги нашел усиление в Серии А.

В поле зрения «горожан» попал португальский форвард Рафаэл Леау, права на которого принадлежат «Милану». Клуб из Манчестера подумывает над приобретением 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Рафаэл провел на клубном уровне 22 поединка в сезоне-2021/2022. Он отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Леау составляет 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити Рафаэл Леау
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