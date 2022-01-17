«Манчестер Сити» интересен форвард «Милана»

«Манчестер Сити» продолжает фигурировать в различных трансферных слухах. По информации Sempre Milan, чемпион английской Премьер-лиги нашел усиление в Серии А.

В поле зрения «горожан» попал португальский форвард Рафаэл Леау, права на которого принадлежат «Милану». Клуб из Манчестера подумывает над приобретением 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Рафаэл провел на клубном уровне 22 поединка в сезоне-2021/2022. Он отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Леау составляет 35 миллионов евро.