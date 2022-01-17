В инстаграм-аккаунте португальского форварда Криштиану Роналду появилась новая публикация. 36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» показал, как расслабляется в бассейне.

«Релакс», - подписал фотографию звездный футболист.

Напомним, что Криштиану пропустил поединок против бирмингемской «Астон Виллы» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Португалец не смог появиться на футбольном поле из-за повреждения бедра. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

В этом сезоне на счету КриРо восемь забитых мячей и три ассиста в 16 поединках Премьер-лиги.

«МЮ» в настоящий момент занимает лишь седьмое место в таблице.

Девушка Роналду рассказала, в чём состоит сложность отношений с Криштиану