«Барселона» отпугнула «Челси» ценником на де Йонга

Переговоры между каталонской «Барселоной» и лондонским «Челси» по трансферу полузащитника Френки де Йонгу близки к провалу. «Пенсионеры» не могут договориться с «сине-гранатовыми» по финансовым условиям сделки. Клуб АПЛ предложил за голландца 40 миллионов евро, однако это предложение не устроило каталонцев.

Как информирует El Nacional, боссы «Барселоны» рассчитывают выручить с продажи де Йонга минимум 60 миллионов. Это заявление озадачило лондонский клуб.

Френки пополнил ряды каталонского клуба летом 2019 года. Он был приобретен у амстердамского «Аякса» за 86 миллионов.

Срок действующего контракта де Йонга с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года.