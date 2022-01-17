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Девушка Роналду рассказала, в чём состоит сложность отношений с Криштиану

17 Января 2022 • 09:19 Комментировать (2)

Джорджина Родригес, которая является возлюбленной звезды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, высказалась об отношениях с португальским футболистом.

«В нашей жизни определенно есть трудности. Мы не можем спокойно сходить в магазин, как это делают многие другие. Посещаем только дорогие заведения, чтобы присутствующие люди нас не беспокоили. Нам даже трудно пойти в школу, чтобы забрать с занятий своих детей. Теряется многое из того, что было в вашей жизни раньше, к чему вы так привыкли», - передает слова девушки Corrierre dello sport.

Роналду прошлым летом переехал в «МЮ», подписав двухлетний контракт. До этого он выступал за туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
crocodile
17 Января 2022 в 09:56
ай чижолая жисть у звьозт…
то ли дело у цалдатика: нырнул в фонтан - вынырнул из фонтана. никто не мешает)
разве что берЕтка мехом внутри поросла, но то ведь тяготы и трудности службы сурового воинского быта.
(тем более шо это и не совсем мех)
ARTUR
17 Января 2022 в 09:31
Усралась ты кому то сто лет ...
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