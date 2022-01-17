Девушка Роналду рассказала, в чём состоит сложность отношений с Криштиану

Джорджина Родригес, которая является возлюбленной звезды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, высказалась об отношениях с португальским футболистом.

«В нашей жизни определенно есть трудности. Мы не можем спокойно сходить в магазин, как это делают многие другие. Посещаем только дорогие заведения, чтобы присутствующие люди нас не беспокоили. Нам даже трудно пойти в школу, чтобы забрать с занятий своих детей. Теряется многое из того, что было в вашей жизни раньше, к чему вы так привыкли», - передает слова девушки Corrierre dello sport.

Роналду прошлым летом переехал в «МЮ», подписав двухлетний контракт. До этого он выступал за туринский «Ювентус».