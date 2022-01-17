«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Барселоны»

Один из подрастающих талантов каталонской «Барселоны» попал в сферу интересов наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Речь идет о 20-летнем полузащитнике Нико Гонсалесе.

Как стало известно Goal.com, испанский наставник желает усилить среднюю линию «горожан» по завершении нынешнего сезона. Гонсалес считается одним из приоритетных вариантов.

В свою очередь «сине-гранатовые» не планируют расставаться с игроком, контракт которого рассчитан еще на 2,5 года. В связи с этим «горожанам» придется пойти на серьезные денежные траты, чтобы переубедить руководство «Барселоны».

В этом сезоне на счету Нико 17 матчей в Ла Лиге, два забитых мяча и одна голевая передача.