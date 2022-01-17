Эден Азар решил покинуть «Реал» и выбрал новый клуб

Бельгийский полузащитник Эден Азар, переживающий спад в карьере после переезда в мадридский «Реал», решил покинуть свой нынешний клуб. Об этом сообщил в твиттер-аккаунте журналист Руди Галетти.

Хавбек настроен вернуться на Туманный Альбион, где прошли лучшие годы его карьеры. Эден рассчитывает реанимировать свою карьеру в лондонском «Челси», цвета которого защищал до перехода в «королевский» клуб.

Ранее в СМИ ходили слухи, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович заинтересован в трансфере 31-летнего футболиста.

Контракт Азара со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года. Его текущая трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.