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Эден Азар решил покинуть «Реал» и выбрал новый клуб

17 Января 2022 • 09:03 Комментировать (2)

Бельгийский полузащитник Эден Азар, переживающий спад в карьере после переезда в мадридский «Реал», решил покинуть свой нынешний клуб. Об этом сообщил в твиттер-аккаунте журналист Руди Галетти.

Хавбек настроен вернуться на Туманный Альбион, где прошли лучшие годы его карьеры. Эден рассчитывает реанимировать свою карьеру в лондонском «Челси», цвета которого защищал до перехода в «королевский» клуб.

Ранее в СМИ ходили слухи, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович заинтересован в трансфере 31-летнего футболиста.

Контракт Азара со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года. Его текущая трансферная стоимость составляет 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Эден Азар
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
17 Января 2022 в 09:37
Скатертью дорожка
Плюха
17 Января 2022 в 09:31
Только на лавку, куда он там
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