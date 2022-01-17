Рой Кин назвал игроков, которых должен сохранить «МЮ»

Экс-капитан «МЮ» Рой Кин, ныне работающий футбольным тренером, поделился мнением об игроках манкунианского гранда.

«Кого бы я оставил в составе? Думаю, это точно будет Фернандеш. С ним и Роналду на поле ситуация не кажется настолько провальной. Еще могу назвать Варана. Плюс есть несколько неплохих молодых футболистов», - передает слова ирландца Daily Mail.

«Красные дьяволы» провально выступают в текущем розыгрыше Премьер-лиги. После 20 туров подопечные Ральфа Рангника располагаются лишь на седьмой строчке в таблице. Команда отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 24 балла.