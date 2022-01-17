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«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «РБ Лейпцига»

17 Января 2022 • 08:28 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу хавбека «РБ Лейпцига» Амаду Айдара. Как информирует в твиттер-аккаунте инсайдер Джонатан Шрегер, видеть игрока на «Олд Траффорд» хочет главный тренер манкунианцев Ральф Рангник.

23-летний Айдара выступает за коллектив из Лейпцига с 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро, а действующий контракт рассчитан до середины 2025 года.

Кроме «Юнайтед», полузащитник также находится в сфере интересов «Ньюкасла».

В сезоне-2021/2022 Амаду провел 13 поединков в немецком чемпионате и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Амаду Айдара
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