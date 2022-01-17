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Эвра: «Я ушел из «МЮ» потому что моя супруга не хотела жить в Манчестере»

17 Января 2022 • 04:37 Комментировать

Большую часть своей карьеры Патрис Эвра посвятил «Манчестер Юнайтед», но в 2014 году настал день, когда он решил вернуться в Италию и подписал контракт с «Ювентусом». П словам француза с сенегальскими корнями, он сделал это из-за требований своей супруги:

 - Моей супруге не нравилось жить в Манчестере, и я был вынужден принять решение, которое не хотел принимать. Впрочем, не могу сказать, что я не любил «Ювентус». Мы вышли в финал Лиги чемпионов в 2015 году, и она сказала мне: «вот видишь, я была права». И я ответил: «можно выиграть ЛЧ с «Ювентусом» хоть пять раз, но это не изменит моей любви к «МЮ», - пояснил Эвра, слова которого приводит itasportpress.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Патрис Эвра
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