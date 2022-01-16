В начале января Фил Джонс впервые за долгое время провёл матч за «Манчестер Юнайтед». Несмотря на возвращение в строй, в долгосрочной перспективе на Джонса на «Олд Траффорд», судя по всему, не рассчитывают. При этом и продавать 29-летнего защитника за бесценок «красные дьяволы» не планируют. По данным Daily Sport, «МЮ» готов отпустить игрока при получении 15 миллионов фунтов (18 миллионов евро).

Интерес к Филу Джонсу проявляют «Ньюкасл» и «Бёрнли» - команды, которые в настоящий момент являются борцами за выживание в английской Премьер-лиге.

Отметим, что эксперты из transfermarkt оценивают Фила Джонса в 4 миллиона евро.