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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» удивил ценником на Фила Джонса слухи

16 Января 2022 • 14:06 Комментировать

В начале января Фил Джонс впервые за долгое время провёл матч за «Манчестер Юнайтед». Несмотря на возвращение в строй, в долгосрочной перспективе на Джонса на «Олд Траффорд», судя по всему, не рассчитывают. При этом и продавать 29-летнего защитника за бесценок «красные дьяволы» не планируют. По данным Daily Sport, «МЮ» готов отпустить игрока при получении 15 миллионов фунтов (18 миллионов евро).

Интерес к Филу Джонсу проявляют «Ньюкасл» и «Бёрнли» - команды, которые в настоящий момент являются борцами за выживание в английской Премьер-лиге.

Отметим, что эксперты из transfermarkt оценивают Фила Джонса в 4 миллиона евро.

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Манчестер Юнайтед Фил Джонс трансферы футбола - зима 2022
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