Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Перишич может перейти в топ-клуб АПЛ

16 Января 2022 • 11:20 Комментировать

Иван Перишич до сих пор не продлил контракт с «Интером». Поскольку действующее трудовое соглашение хорватского полузащитника рассчитано до конца текущего сезона, «нерадзурри» готовы рассмотреть предложения. Как сообщает The Mirror, возможность приобретения Перишича рассматривает «Челси». Томас Тухель хотел бы получить усиление на фланге атаки.

Также интерес к Ивану Перишичу проявляют лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В сезоне 2021/2022 32-летний Иван Перишич провёл за «Интер» во всех соревнованиях 25 матчей. В них хорватский игрок записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Иван Перишич трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.25 6.00 11.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
11:20 · Англия. Премьер-лига
​Перишич может перейти в топ-клуб АПЛ
10:14 · Англия. Премьер-лига
​Марсьяль отреагировал на слова Рангника – тренер заявил, что футболист отказался ехать на матч 4
03:47 · Англия. Чемпионшип
«Сток Сити» усилился игроком «Челси»
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» заинтересовался вратарем «Манчестер Юнайтед»
00:37 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» уволил Бенитеса – журналист
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» передумал покупать полузащитника «Барселоны»
15 Января
23:52 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард: «Если бы мы играли все 90 минут так, как во втором тайме, могли бы обыграть «МЮ»
23:42 · Англия. Премьер-лига
​Рангник сообщил об отказе нападающего «Манчестер Юнайтед» ехать на матч 2
23:33 · Англия. Премьер-лига
​Рангник: «Это был лучший матч «Манчестер Юнайтед» под моим руководством» 7
23:29 · Англия. Премьер-лига
​Бруну Фернандеш: «Мы заслуживали большего» 1
23:06 · Англия. Премьер-лига
​Коутиньо: «Я скучал по АПЛ» 1
22:56 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» собрал совет директоров – Бенитеса могут уволить
22:39 · Англия. Премьер-лига
В ближайшие дни будет объявлено о контракте Эриксена с одним из клубов АПЛ
22:39 · Англия. Премьер-лига
​«Вулверхэмптон» в субботнем матче забил 17% от голов в этом чемпионате
22:33 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо в дебютном матче помог «Астон Вилле» уйти от поражения в игре с «МЮ» 7
Все новости
Рекомендуем