​Перишич может перейти в топ-клуб АПЛ

Иван Перишич до сих пор не продлил контракт с «Интером». Поскольку действующее трудовое соглашение хорватского полузащитника рассчитано до конца текущего сезона, «нерадзурри» готовы рассмотреть предложения. Как сообщает The Mirror, возможность приобретения Перишича рассматривает «Челси». Томас Тухель хотел бы получить усиление на фланге атаки.

Также интерес к Ивану Перишичу проявляют лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В сезоне 2021/2022 32-летний Иван Перишич провёл за «Интер» во всех соревнованиях 25 матчей. В них хорватский игрок записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.