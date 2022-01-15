​«Эвертон» собрал совет директоров – Бенитеса могут уволить

Совет директоров «Эвертона» собрался прямо в субботу вечером, чтобы обсудить будущее Рафаэля Бенитеса. Об этом рассказывает Sky Sports. После поражения от «Норвича» (1:2), занимавшего на момент начала игры последнее место в Премьер-лиге, испанского тренера могут отправить в отставку.

«Эвертон» занимает лишь пятнадцатое место в Премьер-лиге, и фанаты давно призывают боссов клуба отправить Бенитеса в отставку. Надо сказать, что болельщики выступали против испанского тренера с самого начала, ведь Рафа в своё время трудился в «Ливерпуле».

Добавим, что «Эвертон» с октября выиграл только один матч чемпионата Англии.