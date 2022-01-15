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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В ближайшие дни будет объявлено о контракте Эриксена с одним из клубов АПЛ

15 Января 2022 • 22:39 Комментировать

Полузащитник Кристиан Эриксен, ставший невольным героем самого драматичного момента прошлогоднего Евро-2020 (датский футболист пережил остановку сердца прямо на поле), в самые ближайшие дни вернется в английскую АПЛ. О том, что Эриксен жаждет вернуться на поле, мы уже сообщали ранее.

Правда, сперва датчанин склонялся к варианту с «Аяксом», но сейчас планы изменились - как сообщает The Times, в самые ближайшие дни будет объявлено о контракте Эриксена с одним из клубов английской Премьер-лиги.

Ранее Эриксен отдал семь лет своей карьеры «Тоттенхэму», в котором был одним из безусловных лидеров, но в 2020 году перебрался в миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен
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