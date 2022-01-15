Фирмино может перебраться в «Барселону»

Бразильский нападающий Фирмино может стать игроком «Барселоны», которая ищет всяческие не очень дорогие пути для усиления состава. Так как «Ливерпуль» не против отпустить Фирмино за сумму в двадцать миллионов евро, этот вариант вполне подходит «блаугране». Как сообщает El Nacional, сделка может быть совершена уже в самые ближайшие дни.

Фирмино еще не выступал в своей карьере в южных странах Европы, до «Ливерпуля» он защищал цвета «Хоффенхайма», а до Бундеслиги играл в Бразилии. В активе Фирмино - 48 матчей в составе бразильской сборной с 2014 года, в них он забил шестнадцать мячей.