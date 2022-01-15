Будущее Френки де Йонга остаётся туманным. Перспективный голландский хавбек пока не стал лидером «Барселоны», и этот факт вкупе с финансовыми трудностями может склонить каталонцев к продаже игрока.

Как сообщает испанский Sport, ссылаясь на Daily Mail, интерес к Френки де Йонгу проявляют «Челси», «Бавария» и «Манчестер Сити». По данным источника, лондонский клуб уже даже сделал предложение – 40 миллионов евро. «Барселона» рассчитывает выручить за голландца больше.

В сезоне 2021/2022 Френки де Йонг, провёл 24 матча. На счету 24-летнего полузащитника один гол и два результативных паса на партнёров.