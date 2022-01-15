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​«Барселона» получила предложение по Френки де Йонгу от топ-клуба АПЛ слухи

15 Января 2022 • 18:30 Комментировать

Будущее Френки де Йонга остаётся туманным. Перспективный голландский хавбек пока не стал лидером «Барселоны», и этот факт вкупе с финансовыми трудностями может склонить каталонцев к продаже игрока.

Как сообщает испанский Sport, ссылаясь на Daily Mail, интерес к Френки де Йонгу проявляют «Челси», «Бавария» и «Манчестер Сити». По данным источника, лондонский клуб уже даже сделал предложение – 40 миллионов евро. «Барселона» рассчитывает выручить за голландца больше.

В сезоне 2021/2022 Френки де Йонг, провёл 24 матча. На счету 24-летнего полузащитника один гол и два результативных паса на партнёров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Барселона Манчестер Сити Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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