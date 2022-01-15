​Роналду назвал своих кумиров

Звёздный Криштиану Роналду поговорил на тему его сравнений с бразильцами Роналдо и Роналдиньо.

«Сравнения меня с Роналдо и Роналдиньо? Я не люблю сравнений, ведь можно сравнивать по-разному. Каждый из нас оставляет своё наследие. По факту я выиграл больше личных титулов, но зато они оба становились чемпионами мира. Я вырос, наблюдая за этими двумя футболистами. Расставлять их по местам – не главное. Я предпочитаю говорить, что это мои кумиры», - высказался Роналду для бразильского ESPN.

Криштиану Роналду с конца лета выступает за «Манчестер Юнайтед», куда он вернулся после перерыва длиной в 12 лет.