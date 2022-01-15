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​Роналду назвал своих кумиров

15 Января 2022 • 17:37 Комментировать (4)

Звёздный Криштиану Роналду поговорил на тему его сравнений с бразильцами Роналдо и Роналдиньо.

«Сравнения меня с Роналдо и Роналдиньо? Я не люблю сравнений, ведь можно сравнивать по-разному. Каждый из нас оставляет своё наследие. По факту я выиграл больше личных титулов, но зато они оба становились чемпионами мира. Я вырос, наблюдая за этими двумя футболистами. Расставлять их по местам – не главное. Я предпочитаю говорить, что это мои кумиры», - высказался Роналду для бразильского ESPN.

Криштиану Роналду с конца лета выступает за «Манчестер Юнайтед», куда он вернулся после перерыва длиной в 12 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Роналдиньо Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
15 Января 2022 в 18:18
Роналдиньо конечно... это нечто. Как же не хватает такого яркого "шоумена" на поле в наше время. Реально волшебник.
ингерман
15 Января 2022 в 18:04
ай кришти малаца.. грамотно и тактично ответил на вапрос.. )
ARTUR
15 Января 2022 в 18:02
То что это его кумиры радует , то что он таки возвысил себя над ними это лишний раз подтверждает насколько он болен ,но и это не главное и не так интересно ,меня интересует в чьем воспаленном мозгу ВООБЩЕ РОДИЛОСЬ ЭТО ??? Сравнить его с Роналдо , и тем более с Рональдиньо ???
Alex1972
15 Января 2022 в 17:51
Как всегда петух говорит про кол-во чего-то там... Ничего нового... А слово качество у него нет в обиходе... Именно поэтому он и рядом не стоит с этими двумя РР... Не говоря уже про два Великих ММ.... Хе...
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