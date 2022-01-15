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Эвра: «У Погба много хейтеров, они не хотят, чтобы Поль добился успеха»

15 Января 2022 • 14:44 Комментировать

Экс-футболист сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался в поддержку своего соотечественника Поля Погба, которого часто критикуют журналисты и болельщики.

«Ему просто завидуют. Хейтеры не хотят, чтобы Поль добился успеха. Меня раздражает такое несправедливое отношение к нему. Погба способен на гораздо большее, но у него очень много ненавистников», - передает слова Патриса RMC Sport.

Стоит отметить, что будущее французского хавбека в «МЮ» остается туманным. Его контракт с манкунианцами истекает по окончании текущего сезона. Пока неизвестно, подпишут ли стороны новый договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Поль Погба
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