Эвра: «У Погба много хейтеров, они не хотят, чтобы Поль добился успеха»

Экс-футболист сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался в поддержку своего соотечественника Поля Погба, которого часто критикуют журналисты и болельщики.

«Ему просто завидуют. Хейтеры не хотят, чтобы Поль добился успеха. Меня раздражает такое несправедливое отношение к нему. Погба способен на гораздо большее, но у него очень много ненавистников», - передает слова Патриса RMC Sport.

Стоит отметить, что будущее французского хавбека в «МЮ» остается туманным. Его контракт с манкунианцами истекает по окончании текущего сезона. Пока неизвестно, подпишут ли стороны новый договор.