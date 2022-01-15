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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» договорился с защитником сборной Германии

15 Января 2022 • 14:36 Комментировать

«Ньюкасл» намерен усилить левый фланг обороны. Новое руководство английского клуба готово приобрести на эту позицию немецкого защитника Робина Госенса из «Аталанты».

Согласно данным журналистов Sky Sport Italia, «сороки» провели переговоры с 27-летним футболистом и договорились с ним о подписании контракта до лета 2025 года. Аутсайдер Премьер-лиги пообещал футболисту зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год. Это почти в три раза больше, чем Госенс получает в Бергамо.

Ранее «Ньюкасл» объявил о двух трансферах. Ряды команды пополнили защитник Киран Триппьер и нападающий Крис Вуд.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Робин Госенс
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