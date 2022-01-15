Кейн хочет уйти из «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» рискует лишиться звездного центрфорварда Гарри Кейна. Нападающий намерен предпринять попытку сменить клубную прописку, об этом стало известно журналистам таблоида Daily Mail.

Источник утверждает, что 28-летний бомбардир разочаровался в «шпорах» и хочет присоединиться к клубу, претендующему на титулы.

Ранее в СМИ ходила информация об интересе к Кейну со стороны «Манчестер Сити», однако руководство «Тоттенхэма» заблокировало сделку.

Гарри играет за лондонцев с 2011 года. Его действующий контракт с клубом истекает лишь в 2024 году.