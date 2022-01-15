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Клопп высказался о ситуации с контрактом Салаха

15 Января 2022 • 11:26 Комментировать

«Ливерпуль» пока не может договориться с лидером команды Мохамедом Салахом о подписании нового трудового соглашения. Своим мнением по этой ситуации поделился рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Подписание большого контракта нельзя сравнить с покупкой, например, смартфона. Тут нужна договоренность с обеих сторон, требуется две подписи в документе. Не скажу, что есть большие проблемы с этим, пока идут переговоры. Нужно разобраться со многими моментами», - приводятся слова Клоппа в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Контракт Мохамеда с «красными» истекает летом 2023 года.

Салах шокировал «Ливерпуль» своими финансовыми требованиями

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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