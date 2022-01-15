Рангник не рассматривает Роналду в качестве капитана «МЮ» на постоянной основе

Наставник «МЮ» Ральф Рангник высказался о капитанской повязке в команде. Он подчеркнул, что не собирается назначать португальца Криштиану Роналду капитаном на регулярной основе.

«Нет причин для смены капитана команды. Гарри Магуайр будет носить повязку, пока играет за нас. Если он не сможет выйти на поле по какой-то причине, его заменит другой футболист. Решение о выборе капитана может меняться от игры к игре. Все зависит от того, кто попадает в основной состав», - цитирует немца портал Goal.

Напомним, что Криштиану заменял Магуайра в статусе капитана команды во время поединка против «Вулверхэмптона». Защитник пропустит тот матч из-за травмы.