Рангник: «Роналду - не единственный пример для подражания в «Манчестер Юнайтед»

Немецкий тренер Ральф Рангник, ныне работающий в «МЮ», поделился мнением об опытных игроках команды.

«Не только Роналду может быть примером для подражания. В клубе есть такие опытные футболисты, как Кавани, Магуайр, де Хеа, Фернандеш. Все они могут быть образцами для подражания на тренировках и за пределами футбольного поля. У нас хватает игроков, которые могут быть примером для подрастающей молодежи», - передает слова Ральфа клубная пресс-служба.

Ранее Криштиану Роналду раскритиковал своих одноклубников по «Юнайтед». Португальца не устраивает, что партнеры игнорируют дополнительные тренировки.