«Бёрнли» решил реанимировать карьеру экс-форварда «Ливерпуля»

Бывший нападающий национальной сборной Англии и «Ливерпуля» Энди Кэрролл, ныне выступающий в Чемпионшипе за «Рединг», может вернуться в Премьер-лигу. Как сообщает Sky Sports, 33-летнего футболиста желает подписать «Бёрнли».

«Бордовые» решили пригласить Кэрролла на замену Крису Вуду, проданному в «Ньюкасл» этой зимой.

Напомним, что Энди также имеет опыт выступлений за «Ньюкасл» и лондонский «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне опытный нападающий поучаствовал в семи поединках второго по значимости дивизиона чемпионата Англии. Он забил один мяч и сделал одну голевую передачу.