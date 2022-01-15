«Ювентус» готовит предложение по форварду «Арсенала»

Туринский «Ювентус» предпримет попытку усилиться нападающим лондонского «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом, рапортует Goal.com.

«Канониры» приняли решение избавиться от габонца после недавнего конфликта. Игрок нарушил дисциплину, за что был лишен капитанской повязки и отстранен от работы с первой командой.

«Старая синьора» готовится сделать предложение по Обамеянгу в текущее трансферное окно. Туринцы подыскивают нового игрока в нападение в связи с потерей Федерико Кьезы. Лидер команды выбыл до конца сезона из-за травмы «крестов».

Рыночная стоимость Пьера-Эмерика составляет 15 миллионов евро.