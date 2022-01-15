Атакующий полузащитник Кенеди досрочно вернулся в лондонский «Челси» из аренды. Первую часть нынешнего сезона бразильский вингер провел у себя на родине, выступая за «Фламенго».

За пять месяцев он сыграл в футболке «красно-чёрных» 18 поединков, в которых отметился всего одним забитым мячом.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переезде 25-летнего исполнителя в украинскую Премьер-лигу. Интерес к нему проявлял рулевой донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби.

Кенеди связан контрактными обязательствами с «пенсионерами» до середины 2023 года. Его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.