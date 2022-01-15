Рангник оконфузился в «Манчестер Юнайтед», забыв о выходном

В стане «Манчестер Юнайтед» произошел конфуз с главным тренером команды Ральфом Рангником. Как сообщают журналисты таблоида Daily Mail, немецкий специалист попал в неловкую ситуацию во вторник, 11 января.

Ранним утром наставник прибыл на тренировочную базу манкунианского клуба, чтобы провести занятие. Однако по приезду он обнаружил, что футболисты отсутствуют в полном составе. По словам источника, Рангник связался с работниками клуба, чтобы прояснить ситуацию. Как оказалось, немец дал своим подопечным выходной, о чем забыл.

После этого Ральфу ничего не оставалось, как покинуть тренировочную базу.