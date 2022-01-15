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Рангник оконфузился в «Манчестер Юнайтед», забыв о выходном

15 Января 2022 • 09:25 Комментировать (3)

В стане «Манчестер Юнайтед» произошел конфуз с главным тренером команды Ральфом Рангником. Как сообщают журналисты таблоида Daily Mail, немецкий специалист попал в неловкую ситуацию во вторник, 11 января.

Ранним утром наставник прибыл на тренировочную базу манкунианского клуба, чтобы провести занятие. Однако по приезду он обнаружил, что футболисты отсутствуют в полном составе. По словам источника, Рангник связался с работниками клуба, чтобы прояснить ситуацию. Как оказалось, немец дал своим подопечным выходной, о чем забыл.

После этого Ральфу ничего не оставалось, как покинуть тренировочную базу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
15 Января 2022 в 10:07
интересно бы было, если Рангник приехал на тренировочную базу Сити и удивился, что там проводит тренировку другой тренер....Тогда, связавшись с работниками клуба, он бы с удивление обнаружил, что работает совсем в другом клубе!!!!
Андрей Трунов
15 Января 2022 в 09:35
Странно что Рангник не нашёл на базе Роналду. Ему не нужны выходные же.
snk6565
15 Января 2022 в 10:00
Зато нашел там Мецци, тренирующегося втайне от ПСЖ и сборной Аргентины))))
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15.01  18:00 Ньюкасл ... Уотфорд 2.02 3.65 3.60
15.01  20:30 Астон Вилла ... Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
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