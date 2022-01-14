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​«Манчестер Юнайтед» ищет нового тренера и обратился к Индзаги слухи

14 Января 2022 • 19:11 Комментировать (1)

Ральф Рангник на стыке осени и зимы возглавил «Манчестер Юнайтед» на временной основе. По завершению сезона немец перейдёт на должность консультанта «красных дьяволов». Клуб ищет нового тренера и обратился к варианту с Симоне Индзаги. Как сообщает Corriere dello Sport, «МЮ» налаживал некоторые контакты, пытаясь выяснить, возможен ли летний переезд тренера. По данным источника, также интерес к Индзаги проявляет «Атлетико».

При этом отмечается, что «Интер» не намерен расставаться с Симоне Индзаги и уже готовит для специалиста новый трудовой договор.

Добавим, что на неделе Симоне Индзаги завоевал с «Интером» первый трофей – Суперкубок Италии.

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Интер Милан Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
14 Января 2022 в 20:04
Инзаги раньше времени коронуют.. Он неплохой тренер , но надо учитывать ,что у Интера сейчас дела идут лучше всех в Италии не только благодаря самому и Интеру но и тому что у других дела идут плохо ,ну и конечно не стоит забывать ,что Симоне пришел на готовый проект после Конте, который проповедует практически аналогичный футбол и строил команду уже за два года до прихода Симоне. Не принижаю его таланта ,но ещё пару лет надо чтобы окончательно вынести вердикт о уровне Симоне.
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14.01  23:00 Брайтон ... Кристал Пэлас 2.10 3.25 3.90
15.01  15:30 Манчестер Сити ... Челси 1.70 3.75 5.30
15.01  18:00 Норвич ... Эвертон 3.70 3.50 2.05
15.01  18:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.30 3.15 3.40
15.01  18:00 Ньюкасл ... Уотфорд 2.08 3.65 3.45
15.01  20:30 Астон Вилла ... Манчестер Юнайтед 2.90 3.50 2.40
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