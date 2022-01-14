Ральф Рангник на стыке осени и зимы возглавил «Манчестер Юнайтед» на временной основе. По завершению сезона немец перейдёт на должность консультанта «красных дьяволов». Клуб ищет нового тренера и обратился к варианту с Симоне Индзаги. Как сообщает Corriere dello Sport, «МЮ» налаживал некоторые контакты, пытаясь выяснить, возможен ли летний переезд тренера. По данным источника, также интерес к Индзаги проявляет «Атлетико».

При этом отмечается, что «Интер» не намерен расставаться с Симоне Индзаги и уже готовит для специалиста новый трудовой договор.

Добавим, что на неделе Симоне Индзаги завоевал с «Интером» первый трофей – Суперкубок Италии.