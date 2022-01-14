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​Модрич – на радаре «Манчестер Сити» слухи

14 Января 2022 • 19:04 Комментировать

Луке Модричу 36, но он продолжает демонстрировать высокий уровень игры в средней линии «Реала». Ходят слухи, что мадридский клуб уже согласовал с хорватским хавбеком трудовой договор ещё на сезон. Впрочем, официально о сделке объявлено не было.

Если же Лука Модрич летом станет свободным агентом, у него точно не будет проблем с поиском нового клуба. Как сообщает El Nacional, хорват находится на радаре таких статусных в Европе клубов, как «Манчестер Сити» и «Интер».

Добавим, что цвета «Реала» Лука Модрич защищает с лета далёкого 2012 года. В мадридский клуб хорват переходил из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Манчестер Сити Лука Модрич Трансферы футбола - лето 2022
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