Луке Модричу 36, но он продолжает демонстрировать высокий уровень игры в средней линии «Реала». Ходят слухи, что мадридский клуб уже согласовал с хорватским хавбеком трудовой договор ещё на сезон. Впрочем, официально о сделке объявлено не было.

Если же Лука Модрич летом станет свободным агентом, у него точно не будет проблем с поиском нового клуба. Как сообщает El Nacional, хорват находится на радаре таких статусных в Европе клубов, как «Манчестер Сити» и «Интер».

Добавим, что цвета «Реала» Лука Модрич защищает с лета далёкого 2012 года. В мадридский клуб хорват переходил из «Тоттенхэма».