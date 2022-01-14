​Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ в декабре

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером Премьер-лиги Англии в декабре. Эта награда досталась испанскому специалисту второй месяц подряд.

В декабре «Манчестер Сити» выиграл все пять своих матчей английского чемпионата. На текущий момент победная серия «горожан» в Премьер-лиге достигла одиннадцати игр. Команда Гвардиолы смогла закрепиться на вершине турнирной таблицы.

Напомним, что лучшим игроком Премьер-лиги в декабре тоже был признан представитель «Манчестер Сити» - Рахим Стерлинг.

В субботу, 15 января, «Манчестер Сити» примет «Челси». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.