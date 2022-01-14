Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ в декабре

14 Января 2022 • 15:27 Комментировать

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером Премьер-лиги Англии в декабре. Эта награда досталась испанскому специалисту второй месяц подряд.

В декабре «Манчестер Сити» выиграл все пять своих матчей английского чемпионата. На текущий момент победная серия «горожан» в Премьер-лиге достигла одиннадцати игр. Команда Гвардиолы смогла закрепиться на вершине турнирной таблицы.

Напомним, что лучшим игроком Премьер-лиги в декабре тоже был признан представитель «Манчестер Сити» - Рахим Стерлинг.

В субботу, 15 января, «Манчестер Сити» примет «Челси». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.01  23:00 Брайтон ... Кристал Пэлас 2.10 3.25 3.90
15.01  15:30 Манчестер Сити ... Челси 1.70 3.75 5.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
15:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» — фаворит в матче с «Челси» у букмекеров и болельщиков
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» потерял Кристенсена накануне матча с «Манчестер Сити»
15:27 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ в декабре
15:02 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг – лучший игрок АПЛ в декабре
14:18 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ перенесён очередной матч официально
13:38 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 16 января 2022
13:20 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Брентфорд»: прогноз на матч чемпионата Англии – 16 января 2022
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов предложить Траоре долгосрочный контракт
09:57 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган выбрал между Роналду и Месси 2
09:49 · Англия. Премьер-лига
Рангник не хочет отпускать ван де Бека
09:32 · Англия. Премьер-лига
Роджерс допускает продажу Тилеманса 1
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл замену Триппьеру в «Манчестер Юнайтед»
08:46 · Англия. Кубок лиги
Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»
08:39 · Англия. Кубок лиги
Клопп: «Я бы предпочёл наш гол вместо удаления у «Арсенала»
03:03 · Англия. Премьер-лига
«Кардифф» взял в аренду защитника «Лидса»
Все новости
Рекомендуем