​Стерлинг – лучший игрок АПЛ в декабре

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг был признан лучшим игроком Премьер-лиги Англии по итогам декабря. Об этом информирует пресс-служба лиги.

В прошлом месяце Рахим Стерлинг провёл в чемпионате Англии пять матчей. В них футболист записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.

«Манчестер Сити», напомним, выиграл одиннадцать последних матчей Премьер-лиги и благодаря этому закрепился на вершине турнирной таблицы.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 15 января. Команда Хосепа Гвардиолы на своём поле сыграет против «Челси» в двадцать втором туре Премьер-лиги.