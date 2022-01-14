В Англии продолжают переносить матчи из-за ситуации с коронавирусом. В субботу, 15 января, не состоится матч двадцать второго тура Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Лестером». Информация уже была подтверждена официально.

Ранее сообщалось, что на фоне заражений коронавирусом и травм у «Бёрнли» на набирается необходимое число игроков для проведения матча.

Любопытно, что «Лестер» в 2022 году до сих пор не сыграл ни одного матча Премьер-лиги – для «лис» это третий перенос игры чемпионата подряд. Команда Брендана Роджерса провела только 18 игр лиги, хотя на выходных пройдёт уже 22-й тур.