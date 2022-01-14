Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В АПЛ перенесён очередной матч официально

14 Января 2022 • 14:18 Комментировать
Бёрнли
0:0
Лестер
отменен

В Англии продолжают переносить матчи из-за ситуации с коронавирусом. В субботу, 15 января, не состоится матч двадцать второго тура Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Лестером». Информация уже была подтверждена официально.

Ранее сообщалось, что на фоне заражений коронавирусом и травм у «Бёрнли» на набирается необходимое число игроков для проведения матча.

Любопытно, что «Лестер» в 2022 году до сих пор не сыграл ни одного матча Премьер-лиги – для «лис» это третий перенос игры чемпионата подряд. Команда Брендана Роджерса провела только 18 игр лиги, хотя на выходных пройдёт уже 22-й тур.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Бёрнли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.01  23:00 Брайтон ... Кристал Пэлас 2.08 3.20 3.90
15.01  15:30 Манчестер Сити ... Челси 1.67 3.80 5.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
14:18 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ перенесён очередной матч официально
13:38 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 16 января 2022
13:20 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Брентфорд»: прогноз на матч чемпионата Англии – 16 января 2022
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов предложить Траоре долгосрочный контракт
09:57 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган выбрал между Роналду и Месси 2
09:49 · Англия. Премьер-лига
Рангник не хочет отпускать ван де Бека
09:32 · Англия. Премьер-лига
Роджерс допускает продажу Тилеманса
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл замену Триппьеру в «Манчестер Юнайтед»
08:46 · Англия. Кубок лиги
Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»
08:39 · Англия. Кубок лиги
Клопп: «Я бы предпочёл наш гол вместо удаления у «Арсенала»
03:03 · Англия. Премьер-лига
«Кардифф» взял в аренду защитника «Лидса»
02:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» задумался о подписании нового контракта с Рэшфордом 1
02:13 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» требует круглую сумму за своего центрального защитника 1
02:06 · Англия. Премьер-лига
Фабиан Руис может перебраться в «Манчестер Юнайтед» 1
00:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал запрос по Камара из «Марселя» 1
Все новости
Рекомендуем