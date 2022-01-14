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Недовольство Роналду растёт: Криштиану раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед»

14 Января 2022 • 13:52 Комментировать (2)

Напряжение в стане «Манчестер Юнайтед» возрастает с каждым днем. Команда неудачно провела первую половину сезона и не может исправить ситуацию после смены главного тренера.

Результатами очень недоволен звездный нападающий Криштиану Роналду, вернувшийся на «Олд Траффорд» летом прошлого года. 36-летний португалец стремится исправить ситуацию и дополнительно работает после тренировок. Однако другие игроки команды не берут пример со своего одноклубника.

КриРо недоволен, что партнеры игнорируют дополнительные занятия. В одной из личных бесед пятикратный обладатель «Золотого мяча» жаловался, что он чуть ли не единственный игрок в «Юнайтед», который готов много работать для улучшения результатов.

В этом сезоне Роналду забил восемь голов и сделал три ассиста в 16 матчах АПЛ.

В настоящий момент «МЮ» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице.

Роналду: «Меня не устраивает борьба за 6-7 место, я пришёл в «МЮ» за победами»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
14 Января 2022 в 14:42
Люлей ему бы выписали , и я это его засунули бы в дупло ,поутих бы
Роман Мамедов
14 Января 2022 в 14:21
ни слова про резалты игр вчерашних ))))))) зато желтухи от ЕФ хоть отбавляй))))))
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