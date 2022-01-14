«Тоттенхэм» готов предложить Траоре долгосрочный контракт

Испанский вингер Адама Траоре, выступающий за «Вулверхэмптон», может перебраться в другой английский клуб. На атакующего полузащитника претендует лондонский «Тоттенхэм», сообщает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Руководство «шпор» планирует оформить аренду 25-летнего исполнителя до конца нынешнего сезона. В договоре лондонцы хотят прописать пункт о последующем выкупе игрока. «Тоттенхэм» готов предложить Траоре контракт до 2026 года.

Главным конкурентом «шпор» в споре за Адаму считается «Челси».

В этом сезоне испанец не блещет результативной игрой. Он провел 18 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.