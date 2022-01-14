Гюндоган выбрал между Роналду и Месси

Немецкий хавбек Илкай Гюндоган, который выступает в английской Премьер-лиге за «Манчестер Сити», ответил на извечный вопрос, кто лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«Я выбираю Месси», - оставил сообщение полузащитник сборной Германии в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что перед стартом сезона-2021/2022 звездные нападающие сменили команды. Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», а Месси на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ».

В прошедшем голосовании за «Золотой мяч» Лионель занял первое место. Это седьмая подобная награда в его коллекции. Криштиану по итогам 2021 года не попал в топ-5. Португалец стал шестым.