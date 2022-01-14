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Рангник не хочет отпускать ван де Бека

14 Января 2022 • 09:49 Комментировать

Полузащитник Донни ван де Бек может остаться на «Олд Траффорд», несмотря на интерес со стороны итальянских и испанских клубов. Нынешний рулевой «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хотел бы сохранить голландского хавбека минимум до конца сезона, рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

При этом руководство манкунианцев пока не вынесло окончательного вердикта по будущему ван де Бека. Вероятность расставания с голландцем по-прежнему существует.

Донни присоединился к «Юнайтед» в 2020 году, перейдя из амстердамского «Аякса», где был одним из лидеров. На «Олд Траффорд» полузащитнику не удалось проявить свои лидерские качества, он зачастую выходил на поле со скамейки запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Донни ван де Бек
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