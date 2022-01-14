Рангник не хочет отпускать ван де Бека

Полузащитник Донни ван де Бек может остаться на «Олд Траффорд», несмотря на интерес со стороны итальянских и испанских клубов. Нынешний рулевой «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хотел бы сохранить голландского хавбека минимум до конца сезона, рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.
При этом руководство манкунианцев пока не вынесло окончательного вердикта по будущему ван де Бека. Вероятность расставания с голландцем по-прежнему существует.
Донни присоединился к «Юнайтед» в 2020 году, перейдя из амстердамского «Аякса», где был одним из лидеров. На «Олд Траффорд» полузащитнику не удалось проявить свои лидерские качества, он зачастую выходил на поле со скамейки запасных.
Бан пользователя