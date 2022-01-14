Роджерс допускает продажу Тилеманса

Ведущий игрок средней линии «Лестера» Юри Тилеманс находится в сфере интересов нескольких европейских клубов. Наставник команды Брендан Роджерс ответил на вопрос о будущем своего подопечного.

«Тилеманс может рассматривать другие варианты, но мне бы хотелось, чтобы он остался в «Лестере». Однако я понимаю, что карьера футболиста достаточно коротка. Юри – амбициозный игрок, которому интересны новые вызовы. Если мы даже потеряем его, то постараемся найти достойную замену», - цитирует тренера Sky Sports.

Тилеманс может покинуть «Лестер» этой зимой. На него претендуют «Арсенал», «МЮ» и «Бавария».