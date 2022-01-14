«Атлетико» нашёл замену Триппьеру в «Манчестер Юнайтед»

Мадридский «Атлетико», похоже, определился с заменой Кирану Триппьеру, перебравшемуся этой зимой на Туманный Альбион. Англичанин подписал контракт с «Ньюкаслом».

Как сообщается на страницах AS, в поле зрения «матрасников» попал защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот. В мадридском топ-клубе считают, что 22-летний португальский латераль сможет восполнить потерю Триппьера. Трансферная стоимость Далота оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее основным претендентом на Диогу считалась «Рома». В приобретении защитника лично заинтересован главный тренер «волков» Жозе Моуринью.