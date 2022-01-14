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«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с потенциальным преемником Рангника

14 Января 2022 • 08:33 Комментировать (1)

«МЮ» по-прежнему находится в поиске тренера, который возглавит команду по окончании сезона. Манкунианцы, судя по всему, не собираются продлевать контракт с немецким специалистом Ральфом Рангником.

Как стало известно журналистам Le Parisien, «красные дьяволы» провели переговоры о сотрудничестве с Маурисио Почеттино. Новости об уходе аргентинца из «ПСЖ» давно муссируются в СМИ. Маурисио является главным претендентом на пост наставника «МЮ».

Ранее поговаривали, что одним из фаворитов на работу в «Юнайтед» является Эрик тен Хаг из амстердамского «Аякса».

«Красные дьяволы» после первого круга идут лишь седьмыми в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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ингерман
14 Января 2022 в 09:19
ай пачеттин в манюне - правильное решение.. )))
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