Виейра опроверг слухи о переходе Нкетиа в «Критстал Пэлас»

Бывший капитан лондонского «Арсенала», а ныне тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра заявил, что не знает, удастся ли его клубу подписать нападающего Эдди Нкетиа в январское трансферное окно.

«Мне нечего о нем сказать. Сейчас он является игроком «Арсенала», а их тренер четко дал понять, что он останется в клубе. Мне нечего комментировать», – заявил Виейра на своей пресс-конференции.

Напомним, что Эдди Нкетиа хочет покинуть «Арсенал» этой зимой из-за отсутствия игровой практики. «Кристал Пэлас» еще с прошлого лета пытается подписать футболиста, который в этом сезоне провел всего 3 матча в АПЛ, в которых не отличился ни одним результативным действием.