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Виейра опроверг слухи о переходе Нкетиа в «Критстал Пэлас»

13 Января 2022 • 22:18 Комментировать
Брайтон
...
Кристал Пэлас
2.05 3.25 4.00
Через 23 ч. 51 мин.

Бывший капитан лондонского «Арсенала», а ныне тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра заявил, что не знает, удастся ли его клубу подписать нападающего Эдди Нкетиа в январское трансферное окно.

«Мне нечего о нем сказать. Сейчас он является игроком «Арсенала», а их тренер четко дал понять, что он останется в клубе. Мне нечего комментировать», – заявил Виейра на своей пресс-конференции.

Напомним, что Эдди Нкетиа хочет покинуть «Арсенал» этой зимой из-за отсутствия игровой практики. «Кристал Пэлас» еще с прошлого лета пытается подписать футболиста, который в этом сезоне провел всего 3 матча в АПЛ, в которых не отличился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Кристал Пэлас Эдди Нкетиа
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БРАЙТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
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